В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее Жаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2019 заявил о том, что административную ответственность для СМИ в виде штрафов за нарушение закона о возрастной маркировке целесообразно отменить, при этом саму маркировку оставить.

"Инициативу руководителя Роскомнадзора можно только приветствовать, надеемся, что процесс пойдёт дальше, потому что на некоторые вещи, связанные с журналистикой, на некоторые продукты журналистского труда, может быть, вообще стоить эти маркировки отменить", - сказал Соловьев.

Он добавил, что маркировки, примененные иногда нецелесообразно, мешают работе журналистов, и все это "надо применять разумно".