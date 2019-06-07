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РИА Новости

В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки

10:16
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис "Союза журналистов России". Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Жаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2019 заявил о том, что административную ответственность для СМИ в виде штрафов за нарушение закона о возрастной маркировке целесообразно отменить, при этом саму маркировку оставить.
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"Инициативу руководителя Роскомнадзора можно только приветствовать, надеемся, что процесс пойдёт дальше, потому что на некоторые вещи, связанные с журналистикой, на некоторые продукты журналистского труда, может быть, вообще стоить эти маркировки отменить", - сказал Соловьев.
Он добавил, что маркировки, примененные иногда нецелесообразно, мешают работе журналистов, и все это "надо применять разумно".
В России сегодня существуют маркировки 0+, 6+, 12+, 18+. На первой полосе печатного периодического издания маркировка должна соответствовать самой старшей возрастной категории, на которую рассчитана информация в этом выпуске.
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