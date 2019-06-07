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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Ирак ожидает продления сделки ОПЕК+ на текущих условиях

10:16
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CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефтиДобыча нефти
Добыча нефти
CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ирак ожидает продления действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, по крайней мере, на текущих условиях, об этом сказал агентству Блумберг на форуме ПМЭФ-2019 министр нефти страны Тамир Гадбан (Thamir Ghadhban).
"В настоящее время существует общий интерес среди производителей ОПЕК+. Насколько я знаю, общий настрой большинства членов состоит в том, чтобы продолжать сотрудничать друг с другом. Я ожидаю продления (сделки - ред.), по крайней мере, на текущих условиях", - сказа министр агентству.
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ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.
Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак. Ранее заседания ОПЕК и ОПЕК+, на которых планируется определить дальнейшую судьбу венской сделки, намечались на 25 и 26 июня соответственно.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумОПЕКИракРоссияЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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