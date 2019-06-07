Ирак ожидает продления сделки ОПЕК+ на текущих условиях

"В настоящее время существует общий интерес среди производителей ОПЕК+. Насколько я знаю, общий настрой большинства членов состоит в том, чтобы продолжать сотрудничать друг с другом. Я ожидаю продления (сделки - ред.), по крайней мере, на текущих условиях", - сказа министр агентству.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.