Голикова: частный бизнес охотно вкладывает средства в здравоохранение

"Я могу привести в пример здравоохранение. Все стремятся в здравоохранение. Почему? Потому что в 2010 году была создана понятная система тарификации медицинских услуг. К ней долго адаптировались, но она заработала. Если в 2014 году у нас было всего 1695 организаций частного бизнеса, которые работали в здравоохранении, сейчас же за 2018 год их 3029", - сказала Голикова на бизнес-завтраке на ПМЭФ.