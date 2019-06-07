Голикова: частный бизнес охотно вкладывает средства в здравоохранение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Частный бизнес охотно вкладывает средства в здравоохранение, количество частных организаций, работающих в этой сфере, с 2014 года увеличилось в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я могу привести в пример здравоохранение. Все стремятся в здравоохранение. Почему? Потому что в 2010 году была создана понятная система тарификации медицинских услуг. К ней долго адаптировались, но она заработала. Если в 2014 году у нас было всего 1695 организаций частного бизнеса, которые работали в здравоохранении, сейчас же за 2018 год их 3029", - сказала Голикова на бизнес-завтраке на ПМЭФ.
Она отметила, что для вложения бизнесом средств и в другие отрасли необходимо открывать соответствующие институты, которые будут создавать и объяснять "правила игры".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.