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РИА Новости

В ДНР рассказали, когда восстановят электроснабжение Горловки

10:12
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ДОНЕЦК, 7 июн  - РИА Новости. Электроснабжение поселков в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, обесточенных в результате обстрела, будет восстановлено после получения от Киева гарантий безопасности, сообщили в пятницу в пресс-службе Минугля ДНР.
Ранее в администрации Горловки сообщили, что в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков часть города осталась без света. В МЧС республики уточнили, что без света остались около 3,4 тысячи человек, очистные сооружения и пять социальных объектов.
"Осколками снарядов многочисленные повреждения получили сразу две высоковольтные линии. В результате обесточена подстанция "Доломит", которая питала 23 трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля и энергетики.
В ведомстве отметили, что места обрыва линий электропередачи находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения.
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"Энергетики уже подготовили запрос на предоставление гарантий безопасности в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, он сегодня будет направлен для согласования украинской стороне. Как только оно будет предоставлено, восстановительные работы проведут в кратчайшие сроки", - добавили в министерстве.
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