В ДНР рассказали, когда восстановят электроснабжение Горловки

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Электроснабжение поселков в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, обесточенных в результате обстрела, будет восстановлено после получения от Киева гарантий безопасности, сообщили в пятницу в пресс-службе Минугля ДНР.

Ранее в администрации Горловки сообщили, что в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков часть города осталась без света. В МЧС республики уточнили, что без света остались около 3,4 тысячи человек, очистные сооружения и пять социальных объектов.

"Осколками снарядов многочисленные повреждения получили сразу две высоковольтные линии. В результате обесточена подстанция "Доломит", которая питала 23 трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля и энергетики.

В ведомстве отметили, что места обрыва линий электропередачи находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения.