Миллионы сирийцев испытали голод и бедность из-за войны, заявили в ВПП ООН

РИМ, 7 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Кризис в Сирии далек от завершения, за восемь лет конфликта миллионы граждан страны узнали, что такое голод и бедность, заявил РИА Новости исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли (David Beasley).

"Конфликт привел к тому, что 6,2 миллиона сирийцев переселились внутри территории страны. Многие из них возвращаются в свои дома, зачастую лежащие в руинах, но большинство из них потеряли работу и имущество. Те, кто возвращается домой после бегства от конфликта, сталкиваются с невероятными трудностями при начале новой жизни", - сказал глава крупнейшей гуманитарной организации.

По его словам, по состоянию на минувший март ВПП оказала помощь примерно 3,4 миллиона сирийских беженцев в соседних странах. В этой связи Бизли подчеркнул важный вклад России, которая с 2012 по 2019 год выделила ВПП 26,5 миллиона долларов на операции по оказанию продовольственной помощи в Сирии.

"Сирийский кризис далек от завершения. После восьми лет конфликта голод и бедность стали уделом миллионов сирийцев", - заявил он накануне отъезда на Петербургский международный экономический форум.