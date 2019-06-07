В Индии не менее 18 человек погибли во время песчаной бури

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, еще не менее 20 получили ранения во время сильной песчаной бури, обрушившейся в четверг вечером на западную часть индийского штата Уттар-Прадеш, сообщают экстренные службы региона.

Согласно их данным, большинство смертей были вызваны молниями и падением деревьев вследствие аномально сильного ветра. Из-за непогоды часть жилых домов в этих районах штата была разрушена, в настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.

Объем причиненного имуществу горожан ущерба, по информации властей, пока подсчитать трудно.

Тем временем, как сообщает метеорологический департамент Индии, мощные песчаные бури с молниями будут продолжаться в Уттар-Прадеше на протяжении еще как минимум трех дней. На сей раз тяжелее всего придется обитателям восточной части штата, полагают синоптики. Местные власти уже распространили предупреждение гражданам не покидать дома без острой необходимости.