Бизнес хочет вкладываться в нацпроекты, заявила Голикова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Бизнес в России хочет вкладываться в национальные проекты, но для этого нужно создавать институты, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы говорим о том, хочет бизнес вкладываться в национальные проекты? Хочет бизнес что-то делать еще или нет? Хочет. Для этого должны быть созданы соответствующие институты", - сказала она на деловом завтраке Сбербанка "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Голикова подчеркнула, что в тех отраслях, где такие институты созданы, - бизнес вкладывается. В качестве примера она привела сферу здравоохранения.