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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Бизнес хочет вкладываться в нацпроекты, заявила Голикова

10:07
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Бизнес в России хочет вкладываться в национальные проекты, но для этого нужно создавать институты, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы говорим о том, хочет бизнес вкладываться в национальные проекты? Хочет бизнес что-то делать еще или нет? Хочет. Для этого должны быть созданы соответствующие институты", - сказала она на деловом завтраке Сбербанка "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы" в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Голикова подчеркнула, что в тех отраслях, где такие институты созданы, - бизнес вкладывается. В качестве примера она привела сферу здравоохранения.
"Они (организации частного бизнеса - ред.) задают нам вопросы... мы хотим пойти в социалку - дайте понятные правила игры и соблюдайте, главное, эти правила игры. И не меняйте их", - рассказала Голикова о запросах бизнеса.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Татьяна ГоликоваРоссияЭкономика
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