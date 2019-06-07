В Сургуте чиновников будут кормить школьными обедами ради экономии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июн — РИА Новости. Сотрудники администрации Сургута с июля начнут питаться школьными обедами, рассказали в муниципальном управлении документационного и информационного обеспечения.
Это позволит сэкономить семь миллионов рублей из бюджета и проконтролировать качество пищи, которую дают ученикам.
Тема школьного питания в Сургуте стала актуальной в марте, когда в группе во "ВКонтакте" родителям предложили выкладывать фотографии обедов в учебных заведениях.
Такое решение жители приняли после экскурсии общественников на комбинат школьного питания, где им продемонстрировали "показательные" блюда.