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РИА Новости

Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

09:59
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Ранее украинские военные сообщили, что в результате обстрелов в ночь на пятницу двое силовиков погибли и восемь получили ранения.
"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.
Зеленский отметил, что такие обстрелы являются вопиющим нарушением минских соглашений. Президент также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
5 июня, 21:38
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Парубий заявил в четверг, что запрет открывать ответный огонь в Донбассе является путем к капитуляции и неприемлем для Украины.
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики ранее настаивали на принятии дополнительных мер контроля перемирия. Среди них запрет на ведение огня, в том числе ответного, публикация приказов о прекращении огня и привлечение к ответственности за их нарушение.
Леонид Кучма
Вчера, 18:38
Кучма призвал военных в Донбассе "не отвечать на провокационные обстрелы"
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Самое интересное, что они все пытаются быть похожими на Путина. Жесткость и конкретность риторики, манеры поведения (предыдущий даже на истребителе летал). Но.., все тщетно, по-причине того, что Путин, пожалуй остался одним из немногих независимых президентов в мире, а они всего лишь марионетки. Кстати, для этой роли лучше подходят профессиональные артисты, но драматические предпочтительнее.
7 июня, 10:11
АААнтон Антонов
971910014
ВСУ не суйтесь, куда вам не следует соваться, тогда всё будет мирно, не доставайте Донбасс.
7 июня, 10:55
Елена Снегирева
9300004
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