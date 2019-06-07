Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

Ранее украинские военные сообщили, что в результате обстрелов в ночь на пятницу двое силовиков погибли и восемь получили ранения.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что такие обстрелы являются вопиющим нарушением минских соглашений. Президент также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Парубий заявил в четверг, что запрет открывать ответный огонь в Донбассе является путем к капитуляции и неприемлем для Украины.