Россия вместе с ООН готовит к поставке в Венесуэлу новую партию гумпомощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Москва в партнерстве с ООН продолжает оказывать гуманитарное содействие Венесуэле, в том числе готовя к отправке медоборудование, заявил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с ооновскими структурами, которые осуществляют гуманитарное содействие, и в рамках этого сотрудничества мы вносим свой вклад, безусловно, прежде всего по медицине, медицинскому оборудованию и так далее", - сказал Щетинин, отвечая на вопрос, готовится ли к отправке новая партия гуманитарной помощи Венесуэле.

"Работа продолжается. Мы платим взносы международным организациям, и за счет этих взносов они покупают наше оборудование и его поставляют. Есть отработанная схема, и мы в этом плане работаем (над подготовкой новой партии)", - добавил Щетинин.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.