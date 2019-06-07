Россия вместе с ООН готовит к поставке в Венесуэлу новую партию гумпомощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Москва в партнерстве с ООН продолжает оказывать гуманитарное содействие Венесуэле, в том числе готовя к отправке медоборудование, заявил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы находимся в постоянном взаимодействии с ооновскими структурами, которые осуществляют гуманитарное содействие, и в рамках этого сотрудничества мы вносим свой вклад, безусловно, прежде всего по медицине, медицинскому оборудованию и так далее", - сказал Щетинин, отвечая на вопрос, готовится ли к отправке новая партия гуманитарной помощи Венесуэле.
"Работа продолжается. Мы платим взносы международным организациям, и за счет этих взносов они покупают наше оборудование и его поставляют. Есть отработанная схема, и мы в этом плане работаем (над подготовкой новой партии)", - добавил Щетинин.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
В середине мая министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявлял, что общий объем помощи, которую Венесуэла получила от России и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, составил 166 тонн. В середине апреля в Венесуэлу прибыла вторая партия гуманитарной помощи от России по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ). Первая партия была доставлена в феврале.