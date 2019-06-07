В Новосибирске упавшего в обморок пассажира выбросили из трамвая, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая, сообщает телеканал "Звезда".
На видео с камеры наружного наблюдения видно, что двое мужчин стащили пострадавшего по ступенькам и оставили его лежать на асфальте. После этого один из пассажиров ушел с остановки, а другой вернулся в салон трамвая и поехал дальше.
Упавшему в обморок пассажиру помогли прохожие, которые вызвали скорую. По данным телеканала, у мужчины заподозрили инсульт, его госпитализировали.
Правоохранительные органы изучают видеозапись и проверяют обстоятельства инцидента.