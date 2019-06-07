Москва при необходимости готова направить в Венесуэлу военных специалистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Москва готова направить в Венесуэлу новых военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам, если будет такая потребность, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"У нас есть контракты, у нас есть работы по техническому обслуживанию того, что было поставлено. Любые работы требуют определенного вовлечения людей, когда-то больше, когда то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше, сколько необходимо", - сказал Щетинин, отвечая на вопрос, готова ли Москва увеличить количество военных специалистов, работающих в Венесуэле для обслуживания военной техники.

"Если такого количества не потребуется, они все вернутся. Это вопрос абсолютно технический, связанный с выполнением конкретных контрактов по выполнению конкретного объема работы. Если будет потребность, приедут те специалисты, которые необходимы",- подчеркнул дипломат.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник написала, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" примерно с 1 тысячи до нескольких десятков. Пресс-служба Ростеха в свою очередь заявила, что приведенные WSJ цифры завышены в десятки раз, а состав представительства остается неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники, пояснили в компании.