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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Москва при необходимости готова направить в Венесуэлу военных специалистов

09:52
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© Фото : МИД РФДиректор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
© Фото : МИД РФ
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Москва готова направить в Венесуэлу новых военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам, если будет такая потребность, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"У нас есть контракты, у нас есть работы по техническому обслуживанию того, что было поставлено. Любые работы требуют определенного вовлечения людей, когда-то больше, когда то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше, сколько необходимо", - сказал Щетинин, отвечая на вопрос, готова ли Москва увеличить количество военных специалистов, работающих в Венесуэле для обслуживания военной техники.
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"Если такого количества не потребуется, они все вернутся. Это вопрос абсолютно технический, связанный с выполнением конкретных контрактов по выполнению конкретного объема работы. Если будет потребность, приедут те специалисты, которые необходимы",- подчеркнул дипломат.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник написала, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" примерно с 1 тысячи до нескольких десятков. Пресс-служба Ростеха в свою очередь заявила, что приведенные WSJ цифры завышены в десятки раз, а состав представительства остается неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники, пояснили в компании.
Президент США Дональд Трамп также написал в своем Twitter, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва "никогда не скрывала" того, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад, а сообщения о выводе специалистов – "очевидно фейк".
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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