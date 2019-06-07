Премьер Саксонии призвал к отмене антироссийских санкций

БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретшмер (ХДС) призвал к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой, об этом он заявил в интервью агентству Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретшмер (ХДС) призвал к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой, об этом он заявил в интервью агентству dpa

"Мы должны снять эти санкции. Я надеюсь, что обе стороны пойдут навстречу друг другу", - заявил Кретшмер, добавив, что санкции стали "большой проблемой" для востока Германии и Саксонии.

Как сообщает dpa, Кретшмер в пятницу примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, он намерен "выступить там за улучшение ситуации" в отношениях между Германией и Россией.

"Если у вас тесные экономические отношения, и вы находитесь в постоянном обмене, то и существующие разногласия в политической сфере могут быть лучше прояснены", - сказал премьер-министр и назвал Россию стратегическим партнером Германии в вопросах экономики и передачи технологий.

"Поэтому мы должны сделать все, чтобы Россия сохранила свою европейскую ориентацию и не была ориентирована на таких партнеров, как Китай или Индия", - добавил он, указав, что Европу и Россию связывают "десятилетия отношений и, да, энергетическое партнерство с надежными поставками сырья", призвав "ответить рукопожатием на протянутую руку России".