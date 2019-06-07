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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Акционирование предприятий Роскосмоса планируют завершить к 2020 году

09:47
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСборочный цех РКЦ "Прогресс"
Сборочный цех РКЦ Прогресс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Акционирование предприятий ракетно-космической отрасли будет завершено к 2020 году, акции будут переданы в качестве вклада государства в АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация", сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Андрей Жерегеля на Петербургском международном экономическом форуме.
"Процесс акционирования, обозначенный в указе президента номер 221, согласно которому в ОРКК передается государственная часть акций предприятий, еще не завершен. Передача акций оставшихся предприятий пройдет до конца года, а дальше мы готовы выполнить решение, которое примет Роскосмос: передать все акции предприятий госкорпорации или оставить их в управлении ОРКК", - пояснил Жерегеля.
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Акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация" зарегистрировано в марте 2014 года. 100 процентов пакета акций ОРКК принадлежит государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". АО "ОРКК" решением правления госкорпорации "Роскосмос" от 20 сентября 2018 года определено единым центром компетенций по вопросам диверсификации, продвижения продукции гражданского назначения и работе с непрофильными активами.
Также приоритетным направлением деятельности АО "ОРКК" в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров определено развитие проектов диверсификации и производства продукции гражданского назначения организаций ракетно-космической промышленности. В настоящее время в состав ОРКК входит 14 предприятий ракетно-космической отрасли.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоскосмосРоссияЭкономика
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