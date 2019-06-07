"Северный поток — 2" без сомнений построят, заявил Шредер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Необходимости вносить изменения в Газовую директиву ЕС не было, но сомнений в реализации "Северного потока — 2" все равно нет, заявил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG (оператор проекта) Герхард Шредер.

"Если газовый рынок Европы функционирует хорошо, то он функционирует хорошо и так. И не было никакой необходимости, чтобы принималась отдельная директива в отношении газа, не было необходимости и вносить какие-то изменения", - сказал Шредер, выступая на бизнес-завтраке, посвященном "Северному потоку — 2", который проводится в рамках ПМЭФ.