"Северный поток — 2" без сомнений построят, заявил Шредер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Необходимости вносить изменения в Газовую директиву ЕС не было, но сомнений в реализации "Северного потока — 2" все равно нет, заявил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG (оператор проекта) Герхард Шредер.
"Если газовый рынок Европы функционирует хорошо, то он функционирует хорошо и так. И не было никакой необходимости, чтобы принималась отдельная директива в отношении газа, не было необходимости и вносить какие-то изменения", - сказал Шредер, выступая на бизнес-завтраке, посвященном "Северному потоку — 2", который проводится в рамках ПМЭФ.
"Но тем не менее, в текущей правовой среде мы уверены, что сможем успешно провести наш проект ("Северный поток — 2" - ред.)", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.