Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T09:43Z
https://ria.ru/20190607/1555354148.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155509/30/1555093084_424:437:3289:2048_1036x0_80_0_0_44c02711f534fcbcaf7f37479d874387.jpg
РИА Новости

Саакашвили отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко, сообщили СМИ

09:43
712
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы вместе с его партией "Удар", сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Ранее Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил Саакашвили возглавить ее. Саакашвили решил спросить у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с партией "Удар".
"Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР", - говорится в сообщении.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
3 июня, 18:46
Саакашвили собрался в Грузию. А пока удивляет УкраинуМихаил Саакашвили всего несколько дней назад вернулся на Украину, но наговорить успел уже очень много. Дальше планирует поражать Грузию. Конечно, если его там не арестуют.
Кличко также прокомментировал отказ Саакашвили и отметил, что своих политических планов не меняет. "Читаю новости в Facebook по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал… Я политических планов не меняю", - написал Кличко на своей странице в Facebook.
По мнению Кличко, "в парламент пройти как можно больше демократических сил...достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Михаил Саакашвили перед пресс-конференцией
5 июня, 15:22
Саакашвили спросил у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с Кличко
190000
Обсудить 2
Верховная Рада УкраиныВиталий КличкоМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
РИА
Новости
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Лента
новостей
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
В ЛНР назвали слова Парубия о запрете ответного огня в Донбассе абсурдными
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21Следствие не попросило об аресте третьего подозреваемого в деле Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
Лента новостейМолния