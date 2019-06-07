ЕС готов предоставить Британии новую отсрочку по Brexit, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство стран ЕС готовы поддержать новую отсрочку Великобритании для выхода страны из европейского блока, так как полагают, что новому премьер-министру страны может понадобиться дополнительное время для проведения второго референдума по этому вопросу, сообщает газета Большинство стран ЕС готовы поддержать новую отсрочку Великобритании для выхода страны из европейского блока, так как полагают, что новому премьер-министру страны может понадобиться дополнительное время для проведения второго референдума по этому вопросу, сообщает газета Times со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Нам не нравится это, но мы собираемся дать им еще отсрочку. В конце концов, никто не хочет выглядеть тем, кто перекрывает кислород", - сказал изданию источник.

Власти стран ЕС, которые находятся в тесном контакте с британскими дипломатами, не считают, что у экс-главы британского МИД Бориса Джонсона и бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, которые считаются фаворитами в гонке за кресло премьер-министра, есть возможность вывести страну из европейского блока 31 октября при любых условиях - при наличии соглашения или его отсутствии. Большинство европейских правительств также разделяют точку зрения, что стремление главы МИД Джереми Ханта, еще одного кандидата на должность лидера Консервативной партии, продавить отказ от соглашения по Brexit будет политическим суицидом.

"Большинство в парламенте не поддержит это, правительство рухнет. Новое правительство, возможно, скажет, что "мы не можем решить, спросим людей еще раз", - сказал источник газеты. По его словам, если будет проводиться новый референдум, ЕС, решая принять ли соглашение или выйти из него, "посмотрит, на какой стороне (находится) большинство". Как отмечает издание, власти большинства стран ЕС сходятся во мнении, что нельзя продлевать срок по Brexit дальше июня следующего года, потому что в 2021 году начинается "дедлайн" для согласования семилетней программы расходов Евросоюза.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться 31 октября.