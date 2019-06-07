В Крыму может выпасть крупный град

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 2-3 часа и в течение дня 7 июня в Крыму ожидается сильный ливень, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении управления МЧС по региону.