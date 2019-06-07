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РИА Новости

В Крыму может выпасть крупный град

09:27
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГрад
Град
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Град. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на полуострове, ожидаются сильные ливни, шквалы и выпадение крупного града.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 2-3 часа и в течение дня 7 июня в Крыму ожидается сильный ливень, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении управления МЧС по региону.
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Град в среду повредил почти 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий в Крыму, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. Из-за крупного града (диаметр до пяти сантиметров) пострадали также автомобили и кровли домов.
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