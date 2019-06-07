Шредер: политика Дании по "Северному потоку — 2" противоречит законам ЕС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение "Северного потока — 2", ее позиция противоречит действующему европейскому законодательству, завил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG (оператор проекта) Герхард Шредер.

"Северный поток — 2" - это проект, который мог бы быть введен в эксплуатацию уже в конце года, чтобы обеспечить необходимую безопасность поставок природного газа для Европы. Но есть проблема - политика Дании уже на протяжении многих месяцев ставит под вопрос своевременное завершение проекта", - сказал Шредер, выступая на бизнес-завтраке, посвященном "Северному потоку — 2", который проводится в рамках ПМЭФ.

"Конечно, это связано, можно сказать открыто, с политическим давлением со стороны США и Украины, поскольку через это давление мы видели, как предыдущее правительство Дании демонстрировало свое противостояние проекту. Таким образом, Дания ставит себя в противовес странам-партнерам — Германии, Европейском союзу. Кроме того, это противоречит обеспечению устойчивых поставок газа в Европу и действующему европейскому праву", - подчеркнул он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.