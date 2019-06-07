Отловщик косаток из "китовой тюрьмы" заявил о возможном банкротстве

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.

"Мы можем говорить о возможном банкротстве предприятия. Задолженность по счетам за содержание животных, включая кормление и иные действия, исчисляется десятком миллионов рублей", - сказал Решетов на рассмотрении административного дела в отношении компании "Белый кит" в суде во Владивостоке.

"Мы вправе принимать, конечно, решения в отношении наших животных. Единственное, что до момента разрешения каких-либо дел выдача любых разрешительных документов на передачу животных в любые другие культурные организации приостановлена", - отметил Решетов

Представитель компании "Белый кит" сообщил, что в день содержание животных обходится в среднем в 1 миллион рублей.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.