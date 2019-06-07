Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T09:25Z
https://ria.ru/20190607/1555353591.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152133/68/1521336892_0:123:3260:1956_1036x0_80_0_0_2b68d4908fa19248c795c9768eea63aa.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Шредер надеется на диалог по "Северному потоку — 2" после выборов в Дании

09:25
408
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил надежду, что после выборов в Дании появится возможность для конструктивного диалога по газопроводу "Северный поток-2".
"Политика Дании уже на протяжении многих месяцев ставит под вопрос своевременное завершение проекта, мы по-прежнему ожидаем согласования разрешения на строительство", - сказал Шредер, выступая на деловом завтраке "Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке" в рамках ПМЭФ-2019.
По словам Шредера, причины "хорошо известны" - это политическое давление со стороны США.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 19:00
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
"Через это давление предыдущее правительство Дании демонстрировало свое противодействие проекту. У нас лишь есть надежда, что сейчас, когда предстоят выборы, в Дании появится новое правительство и у нас получится вести разумный и здравомыслящий диалог, и какие-либо задержки (по проекту) были исключены", - отметил он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
Вчера, 16:18
Глава AmCham не ожидает серьезных санкций США по "Северному потоку — 2"
300000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумГерхард ШредерРоссияСША
Рекомендуем
Петербургский международный экономический форум. День второй. Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер
Шредер: политика Дании по "Северному потоку — 2" противоречит законам ЕС
РИА
Новости
Петербургский международный экономический форум. День второй. Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2.
"Северный поток — 2" без сомнений построят, заявил Шредер
Петербургский международный экономический форум. День второй
Шредер рассказал о давлении США на политику ЕС по "Северному потоку — 2"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею расширения "нормандского формата"
Лента
новостей
Флаги Великобритании и ЕС
ЕС готов предоставить Британии новую отсрочку по Brexit, сообщили СМИ
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
Препятствий для разрешения Данией "Северного потока — 2" нет, заявил Новак
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу
Здание Счетной палаты РФ
Ошибки в данных о неисполнении Минздравом указа Путина нет, заявили в СП
Американский авианосец Abraham Lincoln в Суэцком канале. 9 мая 2019
В США заявили об отступлении Ирана в Персидском заливе, сообщили СМИ
Премьер Саксонии призвал к отмене антироссийских санкций
Михаил Саакашвили
Саакашвили отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко, сообщили СМИ
Михаил Саакашвили
Песков прокомментировал возврат Саакашвили гражданства Украины
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин призвал прекратить рукоплескать Зеленскому
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о попытках торпедировать "Северный поток — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21Следствие не попросило об аресте третьего подозреваемого в деле Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
Лента новостейМолния