Шредер надеется на диалог по "Северному потоку — 2" после выборов в Дании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил надежду, что после выборов в Дании появится возможность для конструктивного диалога по газопроводу "Северный поток-2".

"Политика Дании уже на протяжении многих месяцев ставит под вопрос своевременное завершение проекта, мы по-прежнему ожидаем согласования разрешения на строительство", - сказал Шредер, выступая на деловом завтраке "Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке" в рамках ПМЭФ-2019.

По словам Шредера, причины "хорошо известны" - это политическое давление со стороны США.

"Через это давление предыдущее правительство Дании демонстрировало свое противодействие проекту. У нас лишь есть надежда, что сейчас, когда предстоят выборы, в Дании появится новое правительство и у нас получится вести разумный и здравомыслящий диалог, и какие-либо задержки (по проекту) были исключены", - отметил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.