В Иркутской области прокомментировали задержание министра лесного комплекса

ИРКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Правительство и губернатор Иркутской области обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Ранее СК сообщал о задержании в московском аэропорту Шереметьево регионального министра Шеверды по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" в Иркутской области. В результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду РФ был причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей, отмечало следствие.

"Санитарные рубки в заказнике регионального значения "Туколонь" проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Правительство региона и губернатор обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в "Туколони" подтвердили выездные обследования специалистов-лесопатологов, ученых, а также решение Арбитражного суда Иркутской области, который отказал в удовлетворении иска о признании необоснованными сплошных санитарных рубок в заказнике Туколонь.