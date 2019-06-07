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РИА Новости

В Иркутской области прокомментировали задержание министра лесного комплекса

09:22
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© СК РФ / Перейти в фотобанкМинистр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении должностных полномочий
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении должностных полномочий
© СК РФ
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Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении должностных полномочий. Архивное фото
ИРКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Правительство и губернатор Иркутской области обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Ранее СК сообщал о задержании в московском аэропорту Шереметьево регионального министра Шеверды по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" в Иркутской области. В результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду РФ был причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей, отмечало следствие.
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево
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СК показал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области
"Санитарные рубки в заказнике регионального значения "Туколонь" проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Правительство региона и губернатор обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в "Туколони" подтвердили выездные обследования специалистов-лесопатологов, ученых, а также решение Арбитражного суда Иркутской области, который отказал в удовлетворении иска о признании необоснованными сплошных санитарных рубок в заказнике Туколонь.
Общественная палата Иркутской области в четверг рассмотрела вопрос о чрезвычайной ситуации с состоянием леса в заказнике Туколонь, где ранее по распоряжению минлеса региона были проведены санитарные рубки. На заседании принято решение рекомендовать министерству лесного комплекса Иркутской области предусмотреть финансирование для проведения дополнительного лесопатологического обследования.
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