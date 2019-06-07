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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Кузбасса рассказал о первых итогах работы экологической программы

09:17
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) о том, что удалось сделать в рамках реализуемой в регионе менее года программы "Чистый уголь – Зеленый Кузбасс".
Кузбасс на форуме представлен на интерактивном стенде под слоганом "Чистый уголь - Зелёный Кузбасс". В пятницу, по словам Цивилева, запланирована презентация этого регионального экологического стандарта, разработанного впервые в России.
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"Первые результаты нашей работы уже есть. Угольные предприятия нашего региона подписали программы по строительству и модернизации очистных сооружений. В этом году будет модернизировано более десятка", - сказал глава Кузбасса.
"Предприятия, ведущие добычу угля открытым способом, внедряют новейшие методы ведения буровзрывных работ с применением электронных средств инициирования. Это позволяет обеспечить снижение негативного воздействия взрывов на населённые пункты и окружающую среду, серьёзно повышает безопасность ведения работ", - добавил Цивилев.
По его мнению, в вопросах участия региона в процедуре выдачи лицензий на разработку полезных ископаемых и об увеличении санитарно-защитных зон нужны изменения в федеральное законодательство. "Мы свои предложения оформили. Подвижки в решении этих двух задач уже есть. Так, на заседании комиссии по энергетике депутатов Госдумы РФ принято решение рекомендовать правительству России принять к рассмотрению эти два вопроса с последующим внесением соответствующих поправок в законодательство в сфере природопользования", - уточнил губернатор.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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Кузбасс будет ориентироваться на подземную добычу угля для защиты экологии
27 ноября 2018, 09:51
Кузбасс будет ориентироваться на подземную добычу угля для защиты экологииКузбасс будет больше уделять внимание подземной добыче угля, чтобы не наносить ущерб экологии, при этом необходимо обеспечить самый высокий уровень промышленной безопасности, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сергей ЦивилевРоссияКемеровская областьЭкономика
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