Глава Кузбасса рассказал о первых итогах работы экологической программы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) о том, что удалось сделать в рамках реализуемой в регионе менее года программы "Чистый уголь – Зеленый Кузбасс".

Кузбасс на форуме представлен на интерактивном стенде под слоганом "Чистый уголь - Зелёный Кузбасс". В пятницу, по словам Цивилева, запланирована презентация этого регионального экологического стандарта, разработанного впервые в России.

"Первые результаты нашей работы уже есть. Угольные предприятия нашего региона подписали программы по строительству и модернизации очистных сооружений. В этом году будет модернизировано более десятка", - сказал глава Кузбасса.

"Предприятия, ведущие добычу угля открытым способом, внедряют новейшие методы ведения буровзрывных работ с применением электронных средств инициирования. Это позволяет обеспечить снижение негативного воздействия взрывов на населённые пункты и окружающую среду, серьёзно повышает безопасность ведения работ", - добавил Цивилев.

По его мнению, в вопросах участия региона в процедуре выдачи лицензий на разработку полезных ископаемых и об увеличении санитарно-защитных зон нужны изменения в федеральное законодательство. "Мы свои предложения оформили. Подвижки в решении этих двух задач уже есть. Так, на заседании комиссии по энергетике депутатов Госдумы РФ принято решение рекомендовать правительству России принять к рассмотрению эти два вопроса с последующим внесением соответствующих поправок в законодательство в сфере природопользования", - уточнил губернатор.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.