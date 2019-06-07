СК проверяет информацию об избиении школьницы в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об избиении сверстниками школьницы в Красноярске и вымогательстве у нее денег, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.

По словам собеседницы агентства, материалам для проверок послужила информация, размещенная в СМИ региона.

Видео избиения, снятое на телефон, было размещено на портале информагентства НГС24. На кадрах видно, как парни бьют девочку, пинают ее в голову. Она плачет и просит прекратить. После чего она встает, но ее ногой в лицо бьет девушка. По данным журналистов, пострадавшая - ученица восьмого класса.