СК проверяет информацию об избиении школьницы в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об избиении сверстниками школьницы в Красноярске и вымогательстве у нее денег, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
По словам собеседницы агентства, материалам для проверок послужила информация, размещенная в СМИ региона.
Видео избиения, снятое на телефон, было размещено на портале информагентства НГС24. На кадрах видно, как парни бьют девочку, пинают ее в голову. Она плачет и просит прекратить. После чего она встает, но ее ногой в лицо бьет девушка. По данным журналистов, пострадавшая - ученица восьмого класса.
"Мы проводим проверку по материалам опубликованных в СМИ. Проверка по факту избиения школьницы и по факту вымогательства. По предварительным данным, участникам конфликта 15-18 лет", - сказала официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
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