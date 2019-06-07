Шредер рассказал о давлении США на политику ЕС по "Северному потоку — 2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку — 2", заявил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон преследует "не только дружелюбные мотивы".

"<...> Мы прежде всего должны думать о том, что такой бизнес — плохой. Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы", — добавил Шредер, выступая на тематическом бизнес-завтраке в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что политика Копенгагена противоречит действующему европейскому законодательству и мешает обеспечению устойчивых поставок топлива.

Также Шредер выразил надежду, что после выборов в Дании появится возможность для конструктивного диалога по этому вопросу.

Кроме того, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG заявил, что трубопровод построят, несмотря на непростые условия реализации проекта, и раскритиковал изменения, которые внесли в Газовую директиву Евросоюза.

Проект "Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, осталась Дания.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь — Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.