Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T09:03Z
https://ria.ru/20190607/1555353044.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/30/1555353012_0:108:3214:1915_1036x0_80_0_0_f575b1ff447f7a9de2439c177b20d741.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Шредер рассказал о давлении США на политику ЕС по "Северному потоку — 2"

09:03
10316
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку — 2", заявил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон преследует "не только дружелюбные мотивы".

"<...> Мы прежде всего должны думать о том, что такой бизнес — плохой. Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы", — добавил Шредер, выступая на тематическом бизнес-завтраке в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что политика Копенгагена противоречит действующему европейскому законодательству и мешает обеспечению устойчивых поставок топлива.
Также Шредер выразил надежду, что после выборов в Дании появится возможность для конструктивного диалога по этому вопросу.
Кроме того, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG заявил, что трубопровод построят, несмотря на непростые условия реализации проекта, и раскритиковал изменения, которые внесли в Газовую директиву Евросоюза.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
4 июня, 15:20
"Фоновый шум". Эксперт о нападках США на "Северный поток-2"Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока-2". Было бы странно, если бы она этого не сделала, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Рожанковский.

Проект "Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, осталась Дания.
Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь — Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
46102202
Обсудить 1
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Северный поток-2ЕвросоюзГерхард ШредерДанияСШАВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Лента
новостей
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21Следствие не попросило об аресте третьего подозреваемого в деле Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
Лента новостейМолния