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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Власти Кузбасса планируют создать ТОСЭР в трех моногородах

08:59
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Кемеровской области после наполнения резидентами уже существующих в регионе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах планируют ввести аналогичные режимы в Белово, Ленинске-Кузнецком и Мариинске, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) глава Кузбасса Сергей Цивилев.
По данным губернатора, в Кузбассе 24 моногорода. Между Кемеровской областью и Фондом развития моногородов заключены соглашения, что позволяет построить всю инфраструктуру, необходимую для реализации новых проектов, а инвесторам – воспользоваться льготными преференциями фонда.
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"Кузбасс относится к регионам, в которых максимальное количество по стране ТОСЭР – четыре: Юрга, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Прокопьевск. Первостепенной для нас задачей является наполнение действующих на сегодняшний день этих четырёх ТОСЭР. В дальнейшем по результатам их наполнения и организации их эффективной работы планируем рассмотреть возможность создания новых ТОСЭР. В целом, следующими перспективными для создания ТОСЭР моногородами являются Белово, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск", - сказал Цивилев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сергей ЦивилевРоссияКемеровская областьЭкономика
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