Власти Кузбасса планируют создать ТОСЭР в трех моногородах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Кемеровской области после наполнения резидентами уже существующих в регионе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах планируют ввести аналогичные режимы в Белово, Ленинске-Кузнецком и Мариинске, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) глава Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным губернатора, в Кузбассе 24 моногорода. Между Кемеровской областью и Фондом развития моногородов заключены соглашения, что позволяет построить всю инфраструктуру, необходимую для реализации новых проектов, а инвесторам – воспользоваться льготными преференциями фонда.

"Кузбасс относится к регионам, в которых максимальное количество по стране ТОСЭР – четыре: Юрга, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Прокопьевск. Первостепенной для нас задачей является наполнение действующих на сегодняшний день этих четырёх ТОСЭР. В дальнейшем по результатам их наполнения и организации их эффективной работы планируем рассмотреть возможность создания новых ТОСЭР. В целом, следующими перспективными для создания ТОСЭР моногородами являются Белово, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск", - сказал Цивилев.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.