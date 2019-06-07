Цивилев: в Кузбассе создадут новые особо охраняемые природные территории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Кемеровской области планируют создать в рамках экологической программы "Чистый уголь – Зеленый Кузбасс" особо охраняемые природные территории, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) губернатор региона Сергей Цивилев.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области разработана и реализуется экологическая программа "Чистый уголь – Зеленый Кузбасс".

"Выходим на создание особо охраняемых природных территорий для поддержания экологически чистых районов Кузбасса. Так, в Кемерове в районе Лесной поляны уже есть такая особо охраняемая природная территория. Такие же территории будут созданы в Новокузнецке и Новокузнецком районе", - сказал Цивилев.

Кроме того, по его словам, в 2019 году одна из компаний запускает первый в Кузбассе социально ориентированный проект рекультивации, который позволит 480 гектаров нарушенных земель превратить в площадки для реализации конкретных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса с созданием всей необходимой инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.