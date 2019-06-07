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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Цивилев: в Кузбассе создадут новые особо охраняемые природные территории

08:53
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Сергей Цивилев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Кемеровской области планируют создать в рамках экологической программы "Чистый уголь – Зеленый Кузбасс" особо охраняемые природные территории, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) губернатор региона Сергей Цивилев.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области разработана и реализуется экологическая программа "Чистый уголь – Зеленый Кузбасс".
Кузбасс будет ориентироваться на подземную добычу угля для защиты экологии
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Кузбасс будет ориентироваться на подземную добычу угля для защиты экологииКузбасс будет больше уделять внимание подземной добыче угля, чтобы не наносить ущерб экологии, при этом необходимо обеспечить самый высокий уровень промышленной безопасности, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Выходим на создание особо охраняемых природных территорий для поддержания экологически чистых районов Кузбасса. Так, в Кемерове в районе Лесной поляны уже есть такая особо охраняемая природная территория. Такие же территории будут созданы в Новокузнецке и Новокузнецком районе", - сказал Цивилев.
Кроме того, по его словам, в 2019 году одна из компаний запускает первый в Кузбассе социально ориентированный проект рекультивации, который позволит 480 гектаров нарушенных земель превратить в площадки для реализации конкретных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса с созданием всей необходимой инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сергей ЦивилевРоссияКемеровская областьЭкономика
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