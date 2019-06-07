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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Жаров призвал отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки

08:49
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Административную ответственность для СМИ в виде штрафов за нарушение закона о возрастной маркировке целесообразно отменить, а саму маркировку надо оставить, заявил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках ПМЭФ-2019.
В России сегодня существуют маркировки 0+, 6+, 12+, 18+. На первой полосе печатного периодического издания маркировка должна соответствовать самой старшей возрастной категории, на которую рассчитана информация в этом выпуске. Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по информполитике планирует провести консультации с СЖР на предмет возможных изменений в законодательстве о возрастной маркировке информационной продукции. Ранее эта тема поднималась в ходе медиафорума ОНФ, президент РФ пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий.
"Закон написан так, что если СМИ его не исполняет, то оно штрафуется. И, наверно, вот здесь надо смотреть. Я не думаю, что надо убирать возрастную маркировку. Я думаю, надо убирать административную ответственность СМИ и переводить ее в зону профилактики. И тогда все будет нормально", - сказал Жаров.
"Я думаю, что ни у кого из СМИ возражений против того, чтобы ставить возрастную маркировку, нет. Потому что есть возражения, что закон вроде как уведомительный, а штрафы за него реальные", - отметил глава Роскомнадзора.
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"Я - за то, чтобы закон оставался, оставался профилактическим, а СМИ за него не наказывали, а, например, заставляли бы курсы дополнительные проходить в Роскомнадзоре", - сказал Жаров.
Он отметил, что возрастная маркировка - это информация для родителей и опекунов детей, чтобы они понимали, в какой информационной зоне они находятся.
По словам Жарова, Роскомнадзор работает со всеми российскими СМИ по принципу профилактики. "Мы рассказываем, как (маркировать - ред.), а потом ждем, что СМИ само начнет это делать", - отметил он.
Жаров сообщил, что в настоящее время создана рабочая группа, в которую, в том числе, входит замглавы Роскомнадзора по СМИ Вадим Субботин, психологи, представители Минобразования и которая обсуждает, что делать с возрастной маркировкой.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияОбщество
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