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РИА Новости

Минпромторг: Nike, Adidas и Uniqlo хотят производить товары в России

08:42
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Международные компании Nike, Adidas и Uniqlo хотят локализовать производство в России, сообщил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Отвечая на вопрос о новых зарубежных компаниях, планирующих локализацию впуска в России, Евтухов сказал: "Насколько мне известно, такие спортивные бренды, как Nike и Adidas хотят организовать, а также японский бренд Uniqlo".
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Как пояснил замминистра, сегодня соотношение цены и качества текстильной продукции в России оптимально. Кроме того, по его мнению, многим глобальным компаниям выгодно располагать производство на территории РФ с логистической точки зрения.
С 2017 года в России производит свою продукцию Inditex, напомнил Евтухов. На 14 российских фабриках, специализирующихся на выпуске домашнего текстиля, швейной мужской, детской и женской одежды, а также на производстве трикотажных и чулочно-носочных изделий, шьется продукция для брендов Zara, Zara Home, Massimo Dutti S.A. и Oysho. "При этом данные товары с пометкой Made in Russia реализуются исключительно на внешнем рынке, увеличивая несырьевой экспорт продукции российского производства" - сказал замглавы Минпромторга.
Евтухов также добавил, что в России неплохо развито обувное производство. "Мы много производим обуви. У нас есть прекрасные компании, которые имеют сети своих фирменных магазинов. Мы всем рады. Обувщики тоже, я думаю, будут приходить и локализовывать производство в Российской Федерации. Это становится выгодным, это очевидно", - сказал замминистра.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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UniqloМинистерство промышленности и торговли РФAdidas AGNike, Inc.Виктор ЕвтуховРоссияЭкономика
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