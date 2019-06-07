СК возбудил пять новых дел после обстрелов силовиками ДНР и ЛНР

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России возбудили пять новых уголовных дел после артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донбассе, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Украинских военных снова обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны.
По данным следствия, с 30 мая по 1 июня силовики обстреливали Коминтерново, Ленинское и Веселое в ДНР, а также поселок Донецкий в ЛНР. В итоге пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
Российский СК завел уже десятки подобных дел.
Конфликт на юго-востоке Украины длится пять лет. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.