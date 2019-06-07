В Самарской области в ДТП погибли три человека

САМАРА, 7 июн — РИА Новости. Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении легковушки и автокрана "КамАЗ" на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным полиции, авария произошла в пятницу утром на 28 километре трассы М-5 "Урал" в Самарской области, столкнулись автомобиль Lada Largus и автокран "КамАЗ".