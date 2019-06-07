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РИА Новости

Правительство утвердило концепцию создания системы управления данными

08:36
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание . 29 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание . 29 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание . 29 мая 2019. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
"Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания НСУД, описываются основные составляющие её элементы и участники", - говорится в документе.
Также документом утверждён план мероприятий ("дорожная карта") её создания, который предусматривает в первую очередь разработку соответствующей нормативной правовой базы, отработку механизмов повышения качества управления государственными данными.
Кроме того, для минимизации рисков внедрения, обеспечения дальнейшего успешного функционирования и изучения потенциальных возможностей НСУД принято решение о проведении с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года эксперимента по апробации основных подходов к созданию НСУД на данных, предоставляемых органами государственной власти.
В мае на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что национальная система управления данными заработает в 2022 году.
В марте вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что правительство в пилотном режиме запустит национальную систему управления данными в 2019 году.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
29 мая, 12:55
Национальная система управления данными заработает в 2022 году
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Правительство РоссииРоссияЭкономика
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