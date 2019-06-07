Правительство утвердило концепцию создания системы управления данными

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

"Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания НСУД, описываются основные составляющие её элементы и участники", - говорится в документе.

Также документом утверждён план мероприятий ("дорожная карта") её создания, который предусматривает в первую очередь разработку соответствующей нормативной правовой базы, отработку механизмов повышения качества управления государственными данными.

Кроме того, для минимизации рисков внедрения, обеспечения дальнейшего успешного функционирования и изучения потенциальных возможностей НСУД принято решение о проведении с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года эксперимента по апробации основных подходов к созданию НСУД на данных, предоставляемых органами государственной власти.

В мае на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что национальная система управления данными заработает в 2022 году.