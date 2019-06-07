Шестое июня стало самым жарким днем в Москве в этом году

Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве

МОСКВА 7 июн - РИА Новости. Минувший четверг, 6 июня, стал самым тёплым днём в году, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Вчера было 29,3 градуса, а до этого температура была 29 градусов. Можно сказать, что стал одним из самых теплых дней в году", - сказал Синенков.

Он добавил, что температура в пятницу может побить рекорд - сегодня ожидается до плюс 32 градусов.