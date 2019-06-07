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РИА Новости

Шестое июня стало самым жарким днем в Москве в этом году

08:32
379
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА 7 июн - РИА Новости. Минувший четверг, 6 июня, стал самым тёплым днём в году, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Вчера было 29,3 градуса, а до этого температура была 29 градусов. Можно сказать, что стал одним из самых теплых дней в году", - сказал Синенков.
Он добавил, что температура в пятницу может побить рекорд - сегодня ожидается до плюс 32 градусов.
Синенков ранее отмечал, что в пятницу может быть установлен новый температурный рекорд. Седьмого июня 1988 года было зафиксировано 32,7 градуса. По его словам, в пятницу "маловероятно, но можем побить" этот рекорд.
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

Мужчина моет руки в фонтанах в парке искусств Музеон
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

Мужчина в парке искусств Музеон
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По возможности нужно принимать прохладный душ.

Собака у фонтанов в парке искусств Музеон
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Горожане у фонтанов в Москве.

Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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