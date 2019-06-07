С платформы в Северном море эвакуировали людей после столкновения с судном

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) эвакуировала рабочих с платформы Statfjord A в Северном море после ее столкновения с судном снабжения, говорится в сообщении компании.

"Два поисково-спасательных вертолета и один вертолет из центра координации спасательных операций перевезли персонал с платформы Statfjord A на платформы Statfjord B и C и Gullfaks A", - говорится в сообщении.

По данным компании, в момент инцидента на платформе Statfjord A находилось 276 человек, никто не пострадал. Компания проводит оценку повреждений платформы.

Отмечается, что на Statfjord A не осуществлялась добыча в момент, когда произошел инцидент, поскольку на платформе сейчас плановая приостановка производства.

Платформа Statfjord A с 1979 года ведет добычу на месторождении Statfjord в Северном море, которое было открыто в 1974 году. Его оператором с 1987 года является Equinor.