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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Российский постпред при ЕС прокомментировал ЧП на нефтепроводе "Дружба"

08:04
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Европейские партнеры Москвы понимают, что в случае с инцидентом на нефтепроводе "Дружба" злого умысла со стороны России не было, заявил РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
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"Это досадный, конечно, эпизод. Хорошо, что на нашей стороне довольно быстро разобрались - и с причинами, и с виновниками", - сказал Чижов.
Он отметил, что в Европе в отношении оценок инцидента был "элемент политизации", но больше на уровне СМИ.
"Правительства более осторожно высказывались, за редким исключением. Но сейчас все поняли, что никакого злого умысла со стороны России не было. То есть злой умысел был, но со стороны виновников инцидента, но не государства", - подчеркнул российский постпред.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ЧижовЕвросоюзЕвропаРоссияВ мире
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