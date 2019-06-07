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РИА Новости

Нефть продолжает дорожать после достижения минимума за пять месяцев

08:25
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Стоимость нефти растет второй день подряд в рамках коррекции после достижения минимальных отметок с января ранее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск пятницы цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% - до 62,59 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,5%, до 53,38 доллара за баррель.
Эксперты полагают, что рост стоимости нефти связан с коррекцией после ощутимых распродаж, когда цены опустились до минимумов с конца января на фоне данных о росте запасов сырья в США. "После того, как ранее на текущей неделе цены обновили минимумы, трейдеры склонны к тому, чтобы зафиксировать прибыль перед выходными", - полагает глава отдела торговли и рыночной стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Определенную поддержку настроениям инвесторов оказывают сообщения в СМИ о том, что США рассматривают отсрочку введения пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров. Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться.
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