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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками Горловки

07:24
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждены дом и гаражные боксы, часть города без света, сообщил в пятницу и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
"Практически в течение всей ночи поселок Гольмовский подвергался обстрелу. В результате получено прямое попадание по адресу Больничная, 16. Попадания в автокооператив "Союз", повреждены боксы. Поселок Доломитный и часть Гольмовского без света", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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