В ДНР заявили об обстреле силовиками Горловки

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждены дом и гаражные боксы, часть города без света, сообщил в пятницу и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

"Практически в течение всей ночи поселок Гольмовский подвергался обстрелу. В результате получено прямое попадание по адресу Больничная, 16. Попадания в автокооператив "Союз", повреждены боксы. Поселок Доломитный и часть Гольмовского без света", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.