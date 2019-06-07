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РИА Новости

Саратовские власти разбираются с жалобой ветерана на неудобные протезы

07:13
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© Информационный центр Вольская жизньВетеран Великой Отечественной войны из города Вольск Саратовской области Василий Романов
Ветеран Великой Отечественной войны из города Вольск Саратовской области Василий Романов
© Информационный центр Вольская жизнь
Ветеран Великой Отечественной войны из города Вольск Саратовской области Василий Романов. Архивное фото
САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ветеран Великой Отечественной войны из города Вольск Саратовской области Василий Романов, как утверждает его зять Василий Лопуга, не смог принять участие в праздновании Дня Победы, так как не смог выйти из дома - у него нет правой ноги, а протезы, которые ему выдавали, - тяжелые и неудобные, с ними ветеран не может поднять ногу. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уже назвал ситуацию безнравственной и потребовал срочно ее исправить.

Пропустил День Победы

По словам Лопуги, у его 95-летнего тестя нет правой ноги. Василий Иванович Романов на фронте был ранен в эту ногу, а позже, во время работы в колхозе, сильно повредил ее, после чего потребовалась ее ампутация. Он два года воевал под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны, является кавалером ордена Богдана Хмельницкого третьей степени. А сейчас, как говорит Лопуга, вынужден сам ремонтировать свой старый алюминиевый протез 1990-х годов выпуска, поскольку все новые протезы, которые ему выдавали с начала 2000-х годов, оказывались неудобными - с неудобным креплением и тяжелые, весом около трех килограммов.
Как рассказал зять ветерана, таких протезов у Василия Ивановича уже накопилось пять, причем каждый из них стоит около 80 тысяч рублей, тогда как за эти деньги, по его мнению, можно было сделать облегченный протез, стоимость которого в 2016 году составляла около 180 тысяч рублей.
По его словам, он узнавал у производителя протезов, почему для его родственника не делают облегченный протез. "Мне ответили, это (облегченный протез - ред.) делается (для тех), кто в Чечне был, в Афганистане. А ветерану труда и Великой Отечественной войны такое не делается", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что в последний раз - около трех лет назад - ветерану передали очередной протез, который тоже оказался для него неудобным, однако переделка нужного результата не дала. "Он пытался им (производителю - ред.) давать переделать, говорит, кожа жесткая… Сейчас на культе кожа тоненькая, вены все на виду, он немножко натрет и ползает по полу, не может ходить. Ветеран войны и не может заслужить нормального протеза. Он даже из-за этого на День Победы на площадь не вышел… Сидит и плачет, что без ноги, протеза, не мог выйти", - рассказал Лопуга.
По его словам, после появления истории в СМИ в четверг с ним связались московские волонтеры, которые предложили в течение месяца сделать ветерану протез зарубежной фирмы.
Лопуга передал РИА Новости видеозаписи из своего домашнего архива, на которых сам Василий Иванович ремонтирует поломанный старый протез, а на предложение надеть "новую ногу" ветеран отвечает, что "они жмут".
"Тяжелая, железная (новый протез - ред.). Я ту алюминиевую делал, а это вся железная, я ее не поднимаю, а эту (алюминиевую - ред.) поднимаю", - сказал он, добавив, что еще при передаче протеза говорил, что не может поднять ногу с ним, "только волоком вести".
На одной из видеозаписей ветеран вспоминает, что с 1942 по 1944 годы воевал под Ленинградом. "Двадцать седьмого января 1944 года мы немцев всех побили, все нас целовали. В феврале второго или третьего числа в 1944 году отправили на Первый украинский фронт", - отметил Василий Иванович.
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Безнравственная ситуация

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев по ситуации с ветераном войны из Вольска в четверг дал поручение председателю правительства области Александру Стрелюхину и министру социального развития региона Ирине Бузиловой разобраться и принять меры по обеспечению ветерана необходимым протезом.
"Подобное отношение к человеку, защитившему мир, нашу Родину, безнравственно. Ситуация должна быть исправлена немедленно", - цитирует Радаева его пресс-служба.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минсоцразвития, по поручению губернатора области в министерстве создана комиссия по изучению ситуации с обеспечением ветерана из Вольска протезно-ортопедическими изделиями.
"Сотрудники министерства с приглашением специалистов Фонда социального страхования, который в настоящее время обеспечивает граждан техническими средствами реабилитации, 7 июня будут направлены в Вольск для решения данного вопроса", - сказала собеседница агентства.
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Нужна забота и внимание

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) также заявил, что намерен разобраться в ситуации, в которой ветерану войны в Вольске отказываются делать удобный протез.
"Те, которые выдают, слишком жесткие и тяжелые. Обязательно разберусь в ситуации, переговорим с социальными службами, местной властью. Возмутительно, если допускается такое отношение к ветеранам. К людям, которые защищали нашу страну и свободу. Им в первую очередь нужна наша забота и внимание", - написал он в своем Telegram-канале.
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