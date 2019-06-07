Глава МИД Туркмении примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

АШХАБАД, 7 июн - РИА Новости. Правительственная делегация Туркмении во главе с заместителем председателя кабмина, главой МИД страны Рашидом Мередовым примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает Правительственная делегация Туркмении во главе с заместителем председателя кабмина, главой МИД страны Рашидом Мередовым примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает сайт МИД Туркмении.

"Делегация примет участие в пленарном заседании форума, а также проведет на полях форума ряд двусторонних встреч, направленных на укрепление сотрудничества Туркменистана с другими государствами и международными организациями", - говорится в сообщении

Другие подробности участия туркменской делегации в экономическом форуме в Санкт-Петербурге не сообщаются.