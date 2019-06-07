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РИА Новости

Трамп пообещал добиться заключения торгового соглашения с Китаем

07:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно добьются заключения торгового соглашения с Китаем.
"Да, я обязательно добьюсь заключения торгового соглашения с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Китай "уже сейчас хочет заключить соглашение".
"Я скажу так: я бы хотел заключить соглашение, но то, что они сделали, было очень плохо. У нас было соглашение, и они попробовали изменить условия соглашения. Они не могут этого делать", - подчеркнул президент США.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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