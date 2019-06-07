США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.
Отмечается, что это коснется только новых пилотов и персонала технического обслуживания, которые планировали прибыть для обучения в США.
Сейчас на американской авиабазе "Люк" в штате Аризона уже проходят обучение четыре турецких пилота, еще два пилота работают инструкторами. Кроме того, обучение проходят 20 человек технического персонала.
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Источники агентства сообщили, что не исключают, что решение может быть отменено, если Анкара изменит свои планы по С-400. По данным агентства, в отношении уже проходящих обучение турецких военнослужащих решение пока не принято.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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