США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает в пятницу агентство США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Отмечается, что это коснется только новых пилотов и персонала технического обслуживания, которые планировали прибыть для обучения в США.

Сейчас на американской авиабазе "Люк" в штате Аризона уже проходят обучение четыре турецких пилота, еще два пилота работают инструкторами. Кроме того, обучение проходят 20 человек технического персонала.

Источники агентства сообщили, что не исключают, что решение может быть отменено, если Анкара изменит свои планы по С-400. По данным агентства, в отношении уже проходящих обучение турецких военнослужащих решение пока не принято.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.