Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News.
"Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией", — сказал он.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.
В апреле спецпрокурор завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.