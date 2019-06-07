Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения

"Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией", — сказал он.

Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.

В апреле спецпрокурор завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.