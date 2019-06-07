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РИА Новости

ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы об атаках на танкеры

06:01
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ООН, 7 июн - РИА Новости. Четыре танкера, поврежденные в результате атак в территориальных водах ОАЭ в мае этого года, были подорваны минами, которые установили ныряльщики, говорится в совместном заявлении ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Постоянные представители ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия проинформировали в четверг Совбез ООН о выводах своего совместного расследования.
"Для атак требовались обученные водолазы, заряды взрывчатых веществ были размещены с высокой степенью точности под ватерлинией таким образом, чтобы вывести из строя корабли, не потопив их или не взорвав их груз, что свидетельствует о мельчайших знаниях о конструкции кораблей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "нападения требовали высокой степени координации между, скорее всего, несколькими группами задействованных лиц, это включало своевременную детонацию всех четырех зарядов взрывчатки, произведенную менее чем за час".
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Кроме того, в итогах расследования говорится, что "оценка ущерба, причиненного четырем судам, и химический анализ извлеченного мусора показали, что весьма вероятно, что при нападениях на четыре судна 12 мая 2019 года использовались мины "пиявки" (крепится водолазом к поверхности судна под водой)".
"Исходя из оценки радиолокационных данных и того короткого времени, в течение которого несколько судов-мишеней стояли на якоре до нападения, представляется наиболее вероятным, что мины были установлены на судах водолазами с быстроходных катеров", - сообщается в отчете стран.
"Хотя расследования все еще продолжаются, эти факты убедительно свидетельствуют о том, что эти четыре нападения были частью сложной и скоординированной операции, проведенной субъектом со значительным оперативным потенциалом, скорее всего, государственным субъектом", - добавляется в тексте заявления.
Эмиратское, норвежское и два саудовских танкера 12 мая пострадали в результате нападения в Оманском заливе в территориальных водах ОАЭ возле порта Фуджейра. Инцидент обошелся без жертв и разлива топлива в море. Арабские СМИ сообщали, что в расследовании происшествия примут участие, помимо ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Норвегия и Франция. Ранее иранский МИД сообщил, что Тегеран отвергает обвинения в свой адрес со стороны США, заявивших, что Иран может стоять за атаками на нефтяные танкеры в ОАЭ.
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Саудовская АравияНорвегияОАЭВ мире
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