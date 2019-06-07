Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Отмечается, что эта идея обсуждалась на встрече за закрытыми дверями высокопоставленных американских политиков в Белом доме.
Предполагается, что такой шаг позволит американскому президенту повысить тарифы в отношении Мексики за невозможность контролировать огромные потоки мигрантов в США.
В Белом доме опасаются, что рост тарифов может быть заблокирован американским конгрессом, но введение режима ЧП позволит Трампу беспрепятственно совершить эти действия.
В феврале Трамп объявил режим ЧП, чтобы использовать около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета в этот период. Решение Трампа вызвало приостановку работы правительственных учреждений на 34 дня.
Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться. Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%.