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РИА Новости

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ

05:57
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время пресс-конференции в Лондоне. 4 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время пресс-конференции в Лондоне. 4 июня 2019
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Отмечается, что эта идея обсуждалась на встрече за закрытыми дверями высокопоставленных американских политиков в Белом доме.
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Предполагается, что такой шаг позволит американскому президенту повысить тарифы в отношении Мексики за невозможность контролировать огромные потоки мигрантов в США.
В Белом доме опасаются, что рост тарифов может быть заблокирован американским конгрессом, но введение режима ЧП позволит Трампу беспрепятственно совершить эти действия.
В феврале Трамп объявил режим ЧП, чтобы использовать около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета в этот период. Решение Трампа вызвало приостановку работы правительственных учреждений на 34 дня.
Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться. Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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