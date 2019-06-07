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РИА Новости

Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа, сообщили в Wikileaks

05:54
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, дедлайн для выдвижения которых истекает 14 июня, сообщает Wikileaks со ссылкой на нидерландский телеканал NOS.
Отмечается, что ключевым свидетелем стал осужденный мошенник — бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон, которого приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.
По данным телеканала, шестого мая спецагент ФБР Меган Браун, возглавляющая расследование против основателя Wikileaks, летала в Исландию для допроса Тордарсона.
На прошлой неделе его перевезли в Вашингтон, где также "всесторонне допросили".
Как сообщает Wikileaks, Тордарсон пробыл в тюрьме три года и лишь недавно освободился.
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Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийства мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и Соединенных Штатов.
Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. На прошлой неделе власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.
Слушания по вопросу экстрадиции начались второго мая. Главным вопросом процесса является решение, кому выдавать Ассанжа: Швеции или США. Следующее заседание пройдет 14 июня.
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