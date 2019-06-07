МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы", передает Главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы", передает RT

Симоньян рассказала, что пришла на эфир радиостанции. Там у входа ее ждала Соболь с включенной камерой. На опубликованном видео она просит дать комментарий по поводу информации о том, что мэр столицы Сергей Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".

Главред отказалась выполнить это требование, указав, что об интервью необходимо договариваться через пресс-службу, однако сторонница Алексея Навального продолжала следовать за Симоньян с настойчивыми просьбами о комментарии.

Симоньян повторила, что разговаривать с Соболь не желает и, обратившись к сотрудникам, попросила их изолировать ее, так как ей нельзя нервничать.

"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", — рассказала Симоньян.

Поведение Соболь вызвало осуждение представителей журналистского сообщества.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился за произошедшее.

"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы". Желаю ей скорейшего выздоровления", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Венедиктов извинился и перед радиослушателями, которые хотели услышать передачу "Все сложно". По его словам, ожидания аудитории из-за этого "были обмануты".

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев также осудил поведение Соболь.​

"Соболь остается в своем репертуаре, нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут", — отметил он.

По словам Соловьева, сотрудникам радиостанции "Эхо Москвы" следовало бы больше позаботиться о комфорте своего гостя.