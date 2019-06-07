Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T05:27Z
https://ria.ru/20190607/1555350746.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155485/18/1554851817_0:64:2500:1470_1036x0_80_0_0_4ea0cfc43a24ef93676025b133ecc8a7.jpg
РИА Новости

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

05:27
131526
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы", передает RT.
Симоньян рассказала, что пришла на эфир радиостанции. Там у входа ее ждала Соболь с включенной камерой. На опубликованном видео она просит дать комментарий по поводу информации о том, что мэр столицы Сергей Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
02:17
Соболь — это животное, заявила Захарова
Главред отказалась выполнить это требование, указав, что об интервью необходимо договариваться через пресс-службу, однако сторонница Алексея Навального продолжала следовать за Симоньян с настойчивыми просьбами о комментарии.
Симоньян повторила, что разговаривать с Соболь не желает и, обратившись к сотрудникам, попросила их изолировать ее, так как ей нельзя нервничать.
"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", — рассказала Симоньян.
Поведение Соболь вызвало осуждение представителей журналистского сообщества.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился за произошедшее.
"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы". Желаю ей скорейшего выздоровления", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Венедиктов извинился и перед радиослушателями, которые хотели услышать передачу "Все сложно". По его словам, ожидания аудитории из-за этого "были обмануты".
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев также осудил поведение Соболь.​
"Соболь остается в своем репертуаре, нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут", — отметил он.
По словам Соловьева, сотрудникам радиостанции "Эхо Москвы" следовало бы больше позаботиться о комфорте своего гостя.
"А они, уверен, в том или ином виде, по крайней​ мере если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации", — добавил Соловьев.​
120461019141211
Обсудить 135
RTRussia Today (телекомпания)Эхо Москвы (радиостанция)Маргарита СимоньянОбщество
Популярные комментарии
А в чем заключалась «низость и подлость» Соболь??? Домогалась с вопросами к беременной женщине? Так нечего по студиям шастать, сиди дома, готовься стать матерью.
7 июня, 06:06
nnemetsms
29160017116
Очень жаль Маргариту.Соболь хотела выудить мнение провокационным путем.В подворотне.
7 июня, 06:00
Лариса Ахметова
1292123173
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Лента
новостей
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:40Си Цзиньпин рассказал об инициативе "Один пояс - один путь"
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
Лента новостейМолния