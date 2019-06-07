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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Приморья призвал активнее развивать туризм между Россией и КНДР

05:26
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Туризм между Россией и Северной Кореей нужно развивать активнее и быстрее, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Думаю, что для жителей Кореи это очень интересно", - сказал Кожемяко, отвечая на вопрос, привлек ли туристов во Владивосток визит в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Но также и нашим туристам было бы интересно побывать в КНДР. И жителям Приморья, и России интересно побывать в КНДР. Эту страничку надо открывать активнее и быстрее", - отметил губернатор.
По словам Кожемяко, делегация Приморья посетит Северную Корею, чтобы наладить детские обмены в оздоровительные лагеря, а также оценить возможности горнолыжных курортов КНДР.
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"Я планирую после того, как получу приглашение, туда поехать, посмотреть... Раньше наши дети там всегда отдыхали. Там потеплее климат, хорошие лагеря отдыха. Мы проедем, посмотрим с Минобразования, Минздравом, и, я думаю, что в этом вопросе найдем точки соприкосновения", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что группа северокорейских детей приедет на отдых в детский центр "Океан" во Владивостоке.
"С удовольствием возьмем – уже пришла заявка – детей из КНДР в наш лагерь "Океан" с тем, чтобы такие обмены были, и дети дружили. Там (в КНДР) есть горнолыжные курорты, нам тоже это интересно посмотреть, организовать прямые авиационные маршруты, и в последующем со строительством моста (через реку Туманную) – автомобильные, это было бы интересно", - отметил губернатор.
Еще одним пунктом сотрудничества может стать культура. По словам Кожемяко, власти Приморья намерены организовывать ярмарки искусств и привозить в Северную Корею приморские творческие коллективы.
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"У них очень хорошо организована культура, причем и классическая. И ярмарки искусств мы будем проводить, и привозить туда свои коллективы", - сказал Кожемяко.
По его словам, ансамбль КНДР всегда участвует в параде оркестров на Дальнем Востоке.
"Они любят наши песни, мы любим их песни, народный фольклор. У нас живет много корейцев, много интересных, памятных для них мест. Думаю, что это направление будет перспективным. И нашим жителям интересно побывать у них", - добавил губернатор Приморья.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Визит Ким Чен Ына в РоссиюОлег КожемякоКНДРРоссияПриморский край
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