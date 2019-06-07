Глава Приморья призвал активнее развивать туризм между Россией и КНДР

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Туризм между Россией и Северной Кореей нужно развивать активнее и быстрее, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Думаю, что для жителей Кореи это очень интересно", - сказал Кожемяко, отвечая на вопрос, привлек ли туристов во Владивосток визит в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Но также и нашим туристам было бы интересно побывать в КНДР. И жителям Приморья, и России интересно побывать в КНДР. Эту страничку надо открывать активнее и быстрее", - отметил губернатор.

По словам Кожемяко, делегация Приморья посетит Северную Корею, чтобы наладить детские обмены в оздоровительные лагеря, а также оценить возможности горнолыжных курортов КНДР.

"Я планирую после того, как получу приглашение, туда поехать, посмотреть... Раньше наши дети там всегда отдыхали. Там потеплее климат, хорошие лагеря отдыха. Мы проедем, посмотрим с Минобразования, Минздравом, и, я думаю, что в этом вопросе найдем точки соприкосновения", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что группа северокорейских детей приедет на отдых в детский центр "Океан" во Владивостоке.

"С удовольствием возьмем – уже пришла заявка – детей из КНДР в наш лагерь "Океан" с тем, чтобы такие обмены были, и дети дружили. Там (в КНДР) есть горнолыжные курорты, нам тоже это интересно посмотреть, организовать прямые авиационные маршруты, и в последующем со строительством моста (через реку Туманную) – автомобильные, это было бы интересно", - отметил губернатор.

Еще одним пунктом сотрудничества может стать культура. По словам Кожемяко, власти Приморья намерены организовывать ярмарки искусств и привозить в Северную Корею приморские творческие коллективы.

"У них очень хорошо организована культура, причем и классическая. И ярмарки искусств мы будем проводить, и привозить туда свои коллективы", - сказал Кожемяко.

По его словам, ансамбль КНДР всегда участвует в параде оркестров на Дальнем Востоке.

"Они любят наши песни, мы любим их песни, народный фольклор. У нас живет много корейцев, много интересных, памятных для них мест. Думаю, что это направление будет перспективным. И нашим жителям интересно побывать у них", - добавил губернатор Приморья.