Кожемяко рассказал, когда профильные ведомства переедут в новую столицу ДФО

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Процесс переезда профильных ведомств во Владивосток, который стал столицей ДФО, займет несколько лет, полпредство завершит переезд в этом году, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Процесс переезда профильных ведомств во Владивосток, который стал столицей ДФО, займет несколько лет, полпредство завершит переезд в этом году, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Процесс переноса столицы Дальнего Востока был запущен в конце 2018 года.

По словам Кожемяко, еще не все профильные ведомства переехали во Владивосток.

"Должны быть здания, помещения, средства связи. Этот процесс займет два-три-четыре года. Зачем спешка? Кто-то быстрее переедет. Полпредство переедет в этом году, такая задача поставлена. Кто-то уже переезжает, кто-то ищет (здания - ред.)", - сказал губернатор.