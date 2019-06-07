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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кожемяко рассказал, когда профильные ведомства переедут в новую столицу ДФО

05:16
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГубернатор Приморья Олег Кожемяко. Архивное фото
Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Процесс переезда профильных ведомств во Владивосток, который стал столицей ДФО, займет несколько лет, полпредство завершит переезд в этом году, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Процесс переноса столицы Дальнего Востока был запущен в конце 2018 года.
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По словам Кожемяко, еще не все профильные ведомства переехали во Владивосток.
"Должны быть здания, помещения, средства связи. Этот процесс займет два-три-четыре года. Зачем спешка? Кто-то быстрее переедет. Полпредство переедет в этом году, такая задача поставлена. Кто-то уже переезжает, кто-то ищет (здания - ред.)", - сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Олег КожемякоДальневосточный ФОВладивостокПриморский крайЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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