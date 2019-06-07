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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо восстановили завод по производству клея

05:04
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ДАМАСК, 7 июн - РИА Новости. Завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии Алеппо после завершения боевых действий, сообщил инженер предприятия Абдуллахед Захдан.
"Предприятие удалось открыть только после окончания боевых действий. Клей необходим для всех, кто восстанавливает свое жилье. Продажи идут отлично. В Алеппо только мы производим клей такого хорошего качества", - сказал он.
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Продукция завода тестируется прямо на месте - здесь оборудована специальная лаборатория.
Еще на одном предприятии в Алеппо возобновили производство краски. По словам руководителя завода Яхьи Сауана, продукт пользуется высоким спросом, так как жители города ведут ремонт своих квартир и домов.
"Во время войны цеха пришлось оставить. После окончания мы покупали новое оборудование, а что еще сложнее - заново искали и обучали людей", - отметил он.
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Война в СирииАлеппо (мухафаза)Сирия
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