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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Приморье надеется за пять лет попасть в топ-30 инвестиционного рейтинга АСИ

05:01
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка судна во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Погрузка судна во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка судна во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Приморье надеется при стабильной работе за 4-5 лет попасть в первую тридцатку регионов инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить попадание субъектов Дальнего Востока в топ-30 инвестрейтинга регионов по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ). 7 июня в рамках Петербургского форума АСИ представит результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года.
"Мы сегодня находимся на 78-м месте, и любая динамика будет в плюс. Рассчитываем, что это будет поступательное движение, и мы за определенное время будем подходить к этим значениям, чтобы сначала за 2-3 года выйти в первую полсотню, потом войти в тридцатку. Потребуется не год-два, в течение 3-4-5 лет, я думаю, это вполне достижимо при стабильной работе", - сказал Кожемяко.
Отвечая на вопрос об ожиданиях от рейтинга АСИ по итогам 2018 года, губернатор отметил, что для региона главное - улучшить показатели.
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"Чтобы АСИ, эксперты оценили работу, которую делал регион на протяжении полугодия. Регион переживал непростые события – выборы, политические процессы, формирование команды… Любое движение наверх будем считать положительной практикой", - добавил Кожемяко.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумАгентство стратегических инициатив (АСИ)Олег КожемякоРоссияПриморский крайЭкономика
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